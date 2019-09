Altstadtfest Hückeswagen : Gäste aus Partnerstädten mitten im Trubel

Ein Frau aus Etaples in Tracht zeigte den Besuchern am Stand nahe des Wilhelmplatzes traditionelle Klöppelarbeiten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Unter den Teilnehmern des Altstadtfestes sind traditionell auch Freunde aus Frankreich und Brandenburg. Das war bei der 44. Auflage am Wochenende nicht anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Altstadtfest war nur in den Anfängen eine rein lokale Angelegenheit, denn schon bald zog das Fest der Vereine am zweiten September-Wochenende viele Besucher aus der Umgebung an. Und da die Schloss-Stadt auch eine offizielle Städtepartnerschaft mit der nordfranzösischen Stadt Etaples sur Me und eine eher inoffizielle mit Königs Wusterhausen (KW) in Brandenburg unterhält, sind dann längst regelmäßig Gäste und Besucher aus den beiden Städten hier.

So bot eine 15-köpfige Gruppe aus KW um Feuerwehrmann Marco Peter die beliebten Spreewaldgurken vor dem Schloss an. „Ich bin im 21. Jahr beim Altstadtfest, und es ist wie immer sehr schön“, sagte Peter am Samstagnachmittag, nachdem der erste Regenschauer vom Himmel gekommen war.

Mareike und Marco Peter aus Königs Wusterhausen boten vorm Schloss die beliebten Spreewaldgurken an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Mit zwei Transportern und einem Anhänger waren die Brandenburger Feuerwehrkameraden am Donnerstagabend in Königs Wusterhausen losgefahren. „Wir waren am Freitagmorgen hier und haben direkt aufgebaut“, berichtete Peter. Ursprünglich sei die Freundschaft zwischen den beiden Städten aus einer Freundschaft der evangelischen Kirchenchöre entstanden, die partnerschaftliche Verbindung zwischen den Feuerwehren beider Städte kam 1996 hinzu. „Das Kameradschaftliche funktioniert prima, wir treffen uns auch zwischendurch immer wieder – aber das Altstadtfest ist ein fester Termin im Jahreskalender“, versicherte Peter. Da Hückeswagen nun über eine Kinderfeuerwehr verfüge, stünde die Überlegung im Raum, den Austausch auch darauf auszuweiten.

Nicht ganz so viel wie die knapp 550 Kilometer lange Anreise der Brandenburger hatte die Delegation aus Etaples zu bewältigen: Die Franzosen mussten „nur“ 505 Kilometer bis Hückeswagen fahren. Wieder waren die Musiker der „Musique Communale“ und die Tanzgruppe der „Les Bons z‘Enfants“ dabei und mitten drin: Die Musiker musizierten auf der Schlossbühne, die Tänzer präsentierten ihr Repertoire am Sonntagmittag im Kultur-Haus-Zach. Außerdem brachten die Franzosen einen kulinarischen Hauch aus Frankreich mit, denn traditionell bereiteten sie im unteren Island köstlichen Fisch zu – Lachs und Makrelen – und reichten französischen Wein.

Bürgermeister Dietmar Persian freute sich zusammen mit seinem Amtskollegen Philippe Fait sehr darüber, dass die Städtepartnerschaft auf diese Weise lebendig gehalten wurde. „Das ist gelebte Partnerschaft, sagte Persian. Und Fait unterstrich: „Ich freue mich sehr, dass der Austausch so am Leben gehalten wird.“

(wow)