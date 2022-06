Arbeiterwohlfahrt für den Oberbergischen Kreis : Beeindruckende Biografien von Frauen

Hückeswagen/Oberberg Ein Buch widmet sich dem Leben von Frauen der Arbeiterwohlfahrt, der SPD und der Arbeiterbewegung – darunter Margarethe Starrmann.

Lesenswerter Geschichtsunterricht: Drei Jahre lang arbeitete Autor Peter Ruland mit viel Engagement und Herzblut an dem Buch „Frauen der AWO“. Das Werk stellt die Biographien von Frauen der Arbeiterwohlfahrt, der SPD und der Arbeiterbewegung vor, deren Namen 25 Kindertagesstätten der AWO im Oberbergischen Kreis tragen. Ebenso wird eine geplante AWO-Kindertagesstätte in Bensberg nach einer verdienten AWO-Frau benannt. Jetzt präsentierten der Autor, die AWO-Kreisvorsitzende Beate Ruland und Kreisgeschäftsführerin Evelyn Timm das Buch, das maßgeblich durch ehrenamtliches Engagement des Ehepaars Peter und Beate Ruland sowie Tobias Blumberg, der für das Layout verantwortlich war, entstanden ist.

Evelyn Timm richtete ihren Dank an alle Beteiligten für das tolle Ergebnis. Die Idee, die Lebensgeschichten und das Wirken der mutigen und starken Frauen zu erforschen und festzuhalten, entstand 2019 zum 100-jährigen Bestehen der AWO, zu dessen Anlass die Gründung und Geschichte im Fokus standen. „Neben der Gründerin der AWO, Marie Juchacz, haben sehr viele Frauen an ihrer Seite für die Menschen gekämpft, die selbst keine Stimme hatten“, sagt Beate Ruland. Mit der Dokumentation solle die Aufmerksamkeit auch auf die Frauen gerichtet werden, die im Hintergrund arbeiteten, aber viel bewirkt haben, sagt die AWO-Kreisvorsitzende. Ein Beispiel ist Erna Schmitz, „der rote Engel aus Wipperfürth“, die 1922 einen Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt vor Ort gründete und eine Kleiderkammer ins Leben rief, die würdige Kleidung an minderbemittelte Menschen verteilte. Mit der Gründung der Arbeiterwohlfahrt durch Marie Juchacz, zunächst als Hauptausschuss der Arbeiterwohlfahrt in der SPD, ging die Forderung einher, den Anspruch auf Hilfe und die Professionalisierung der sozialen Arbeit rechtlich zu verankern, heißt es in einer Pressemitteilung der AWO.