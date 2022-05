Nahverkehr in Hückeswagen : Bürgerbusverein beim Feierabendmarkt

Nahverkehr in Hückeswagen

Mit diesem Foto aus dem vergangenen Jahr mit dem fast vollständigen Team wirbt der Hückeswagener Bürgerbusverein in dem neuen Flyer. Nach der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen deutlich rückläufig. Foto: Bürgerbusverein

Hückeswagen 2010 wurde der Hückeswagener Bürgerbusverein gegründet. Jetzt sucht der Vorstand dringend neue Fahrer, wirbt um neue Fahrgäste und stellt einen neuen Flyer vor.

Der Bürgerbusverein geht in die Offensive und wirbt für sein Angebot. Am kommenden Donnerstag, 2. Juni, 17 bis 21 Uhr, ist der Verein auch mit einem Stand auf dem Feierabendmarkt auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße vertreten. „Wir brauchen dringend mehr Fahrgäste und neue Fahrer“, berichtet der Vorsitzende Winfried Boldt. Einige aktive Fahrer hätten mittlerweile das Rentenalter erreicht und stünden dem Verein, der sich 2010 gegründet hatte, nicht mehr lange zur Verfügung. Deshalb müsse man nun gezielt und verstärkt werben. „Unsere Fahrer sind bei Wind und Wetter im Einsatz und bringen unsere Fahrgäste sicher und pünktlich zum Ziel“, heißt es in dem Flyer. Jeder Fahrer sei ein- bis zweimal im Monat im Einsatz. Jeden Monat gebe es einen Fahrerstamtisch, bei dem die neuen Einsatzpläne besprochen und Erfahrungen aus dem Fahrbetrieb ausgetauscht werden.