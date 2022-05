Stadt Hückeswagen und BEW laden ein : Infoabend über Photovoltaik mit praktischen Beispielen

Windkraft und Photovoltaik: Es geht um die Energie der Zukunft auch in Hückeswagen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hückeswagen Die Schloss-Stadt Hückeswagen und die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) laden für Dienstag, 31. Mai, 18 Uhr, in die Glashalle vor dem Bürgerbüro ein.

Die Klimakrise, die steigenden Energiepreise – es geht um nicht weniger als die Zukunft der Energie in Hückeswagen . Deshalb laden die Schloss-Stadt Hückeswagen und die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) für Dienstag, 31. Mai, 18 Uhr, in die Glashalle vor dem Bürgerbüro zu einem Photovoltaik-Infoabend ein.

Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich an den Ständen zu informieren.

E-Mobilität in Wermelskirchen

E-Mobilität in Wermelskirchen : Weniger Ladepunkte nötig als geplant

Ganz unverbindlich kann man am BEW-Stand über das PV-Portal checken, ob das eigene Hausdach für eine Photovoltaikanlage geeignet ist. Für fachspezifische Fragen zum Anlagenbau ist die Firma Solaris vor Ort. Auch das „Haus der Zukunft“ vom Energiekompetenzzentrum metabolon: wird vor Ort sein. „In Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth gibt es noch viele Dächer, die geeignet sind für eine Photovoltaik-Anlage. Den Ausbau der Erneuerbaren Energie in der Region möchten wir gerne voranbringen“, sagt Langner. Dietmar Persian ergänzt: „Für das Gelingen der Klimawende müssen alle an einem Strang ziehen, deshalb ist uns auch die Zusammenarbeit mit unserem Stadtwerk besonders wichtig. Gemeinsam möchten wir sensibilisieren und Menschen ermutigen, Initiative, zum Klimaschutz zu ergreifen.“