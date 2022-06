Feuerwehr Hückeswagen : Erfolgreicher Feuerwehrnachwuchs

Hückeswagen/Oberberg Neun Hückeswagener Teilnehmer schaffen beim großen Zeltlager die Leistungsspange. Ab sofort tragen die Jugendlichen mit Stolz das Abzeichen an der Uniform.

Samstagnachmittag ging es zur Übergabe der Leistungsspange. Ab sofort tragen die Jugendlichen mit Stolz das Abzeichen an der Uniform. „Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch unserer Kinderfeuerwehr Feuerlöwen und des stellvertretenden Wehrführers Thomas Schmitz, heißt es in dem Bericht von Lemmen. Und: Feuerwehr ist längst keine reine Männerdomäne mehr. „Das Team besteht aus mehr Mädchen als Jungs, und auf diese bunte Mischung freuen wir uns sehr“, sagt Lemmen.

Nachdem am Donnerstag die Zelte aufgebaut wurden, hatten sich aus Hückeswagen am Freitagnachmittag 20 Jugendliche und acht Betreuer auf den Weg in den Südkreis gemacht. Nach der Eröffnungsfeier im Stadion ging es zum Abendessen. „Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch einer kleinen Delegation unserer Partnerfeuerwehr aus Königs Wusterhausen, mit der wir Zeit am Zelt verbrachten“, sagt Lemmen. Am Abend nahmen die Hückeswagener am Festkommers der Jugendfeuerwehr Reichshof teil, sie feierte ihr 50-jähriges Bestehen.