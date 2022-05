Hückeswagen und Etaples : Persian zieht positives Fazit der Bürgerfahrt

Hückeswagen Nach der Rückkehr aus Etaples blickt Hückeswagens Bürgermeister optimistisch in die Zukunft der Städtepartnerschaft mit Etaples in Frankreich.

Das Wochenende habe auch die Möglichkeit eröffnet, sich an die Anfänge der Städtepartnerschaft zu erinnern. Menschen aus zwei einst tief verfeindeten Ländern hätten zusammengefunden. Natürlich gebe es ach 50 Jahren Partnerschaft eine gewisse Selbstverständlichkeit, „aber ich habe durchaus Impulse gespürt für eine Zukunft der Parterschaft“, sagt Persian im Nachgang zu dem Besuch im Frankreich. Auch jüngere Leute zeigten mittlerweile wieder durchaus Interesse an der jeweils anderen Seite. So hätten dieses Mal auch einige jüngere Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Reise nach Etaples mitgemacht. „Auch zwischen den Feuerwehren gibt es mittlerweile wieder Überlegungen, das Band der Freundschaft neu zu festigen“, freut sich Persian. Aber natürlich wisse auch er, dass beide Seiten an der Partnerschaft arbeiten müssten. „Das ist alles nicht mehr ganz so selbstverständlich wie vielleicht vor einigen Jahren“, meint Persian. Er sehe aber gute und wichtige Zeichen und sei positiv für die Zukunft der Städtepartnerschaft mit Etaples gestimmt. Und so freue er sich auch schon auf den Besuch der französischen Freunde zum Altstadtfest am zweiten September-Wochenende.