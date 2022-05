Oberberg und die Herausforderungen des Klimawandels : Zukunftsvereinbarung für den Wald

Oberberg Trockenheit und Borkenkäfer haben dem oberbergischen Wald arg zugesetzt – ganze Flächen sind kahl. Vertreter von Waldwirtschaft, Naturschutz, Jagd und Fachinstitutionen verständigten sich jetzt auf Leitsätze zur Wiederbewaldung.

Beim Spaziergang in den heimischen Wäldern wird schnell deutlich, dass es schlecht um sie bestellt ist. Die extreme Trockenheit der vorigen Jahre, in der Folge Borkenkäferbefall und auch Unwetter haben ihnen stark zugesetzt. „Dass etwas getan werden muss, um die Zukunft des Waldes in bessere Bahnen zu lenken, ist klar“, sagt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung. In diesem Zusammenhang stellen sich allerdings viele Fragen, auf die Forstwirtschaft, Naturschutz und Jagd unterschiedlich antworten: Wie werden die Wälder künftig aussehen ? Welche Baumarten werden dort wachsen? Was müssen wir dafür konkret tun? Wie verändert sich die Waldwirtschaft?