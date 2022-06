St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth : Gymnasiasten informieren sich über den Klimaschutz

Umweltprojekttag am St. Angela-Gymnasium: Jens Langner von der BEW (r.) appellierte an den Nachwuchs. Foto: Jürgen Moll

Der Klimawandel macht vor niemandem Halt, dieser unbequemen Wahrheit muss sich jeder stellen. Umso wichtiger ist es, das Thema Energiewende an die Schulen zu bringen. Die BEW und Wipperfürths Bürgermeisterin Anne Loth waren zum Umweltbildungsprojekttag „Unsere Energiewende in NRW“ zu Gast im St.-Angela-Gymnasium. Mehr als 100 Schüler der neunten Klassen, darunter auch einige Hückeswagener, hatten Zeit und Gelegenheit, auf digitale Art und Weise die Fakten und die Akteure der Energiewende vor Ort kennenzulernen und bei einer Podiumsdiskussion Fragen zu stellen.

Zuvor stellte die Wipperfürther Bürgermeisterin die Bemühungen der Hansestadt in Sachen Klimaschutz und Energiewende vor. Neben dem Ausbau des Radwegenetzes und Förderprogrammen etwa für Lastenräder, betonte Anne Loth auch die Tatsache, dass die Stadtverwaltung den Fuhrpark auf E-Mobilität umstellen, Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden installieren und das Thema Car-Sharing in der Stadt umsetzen wolle. Letztlich gehe das Thema alle an: „Es liegt an uns, macht alle mit“, sagte sie. BEW-Geschäftsführer Jens Langner berichtete, was der Energieversorger in Sachen Klimaschutz mache. „In der Region werden aktuell um die 7400 Tonnen CO2 mit Hilfe von Solarenergie eingespart, damit können 8000 Haushalte versorgt werden“, sagte er. Aber hier sei noch jede Menge Luft nach oben.