Kranzniederlegung in Etaples : Warum Gedenken auf britischem Grund?

Die beiden Bürgermeister Philippe Fait (l.) und Dietmar Persian auf dem britischen Militärfriedhof, den kürzlich Prinzessin Anne zur Einweihung durch ihren Urgroßvater vor 100 Jahren besucht hatte. Foto: Bornkessel

Hückeswagen/Etaples Die beiden Bürgermeister der Partnerstädte halten vor der Inschrift „Their Name Liveth for Evermore“ inne und legen einen Kranz nieder.

Bevor man sich am Sonntagmittag von Etaples-sur-Mer auf die Heimreise machte, war die Hückeswagener Reisegruppe vom nahegelegenen Campingplatz „La Pinède“, wo man mit den Etapler Freunden noch einen Brunch eingenommen hatte, zum nicht weit davon gelegenen britischen Militärfriedhof gegangen. Erst kürzlich war er von Prinzessin Anne anlässlich der Einweihung durch ihren Urgroßvater vor 100 Jahren besucht worden (wir berichteten).

Die beiden Bürgermeister hielten vor der Inschrift „Their Name Liveth for Evermore“ inne und legten dort zum Klang eines Trompetensignals einen Kranz nieder, versehen mit den Schleifen der beiden Städte. Philippe Fait bedankte sich anschließend bei seinen Gästen, dass sie für ein langes und fröhlich verbrachtes Wochenende hierhergekommen waren. Er freue sich auf ein Wiedersehen in der Schloss-Stadt im August, vor allem auch darauf, die dortigen Spezialitäten kennenzulernen.

Für Dietmar Persian war, wie er sagte, der Besuch der großen Nekropole ein bewegendes Ereignis, hatte auch seine Familie während des letzten Krieges gefallene junge Menschen zu beklagen. Dies sei auch ein Grund gewesen, als junger Mann im Johannesstift Wehrersatzdienst zu leisten. Der Abschied an diesem grauen kalten Morgen hoch über den Wäldern, die das Mündungsgebiet der Canche säumen, mag für alle beklemmend gewesen sein im Bewusstsein, dass in Europa Soldaten und Zivilisten wieder in einem Krieg sterben müssen.

Das kurze gemeinsame Gedenken geschah, wie schon bei einem vorherigen Besuch von Dietmar Persian, auf englischem Terrain. Bekanntlich hat Frankreich seinem damaligen Verbündeten als Dank für den Beistand für alle Zeiten Grund und Boden für die Bestattung der Gefallenen des Commonwealth überlassen. Insofern ist es irritierend, dass diese deutsch-französische Zeremonie gerade hier, auf britischem Boden, stattfand. Denn es ist nicht bekannt, dass Kriegsopfer aus Etaples-sur-Mer hier ruhen. Das ist anderswo der Fall. Bei mehreren deutschen Bombenangriffen im Laufe des Sommers 1918 auf Etaples-sur-Mer wurden Männer, Frauen und Kinder getötet, 46 Menschen. In der Hafengegend lagen die Häuser der Fischer in Schutt. Die tapfere Stadt erhielt 1920 das Croix de Guerre für ihre Aufopferung. Als zwei Jahrzehnte später die Hitler-Armeen Frankreich überfielen, wurden viele Bewohner zum Arbeitsdienst ins Nazireich abkommandiert. Ihre Mitbürger jüdischen Glaubens verschleppten SS und Gestapo in die Vernichtungslager. Die Bombenopfer ruhen auf dem Friedhof der Stadt, ein Ehrenmahl dort erinnert an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.