Straßenbau in Hückeswagen : CDU kritisiert Landesbetrieb und fordert mehr Spielraum

Hückeswagen Pascal Ullrich von der Hückeswagener CDU wünschte sich im Haupt- und Finanzausschuss eine bessere Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb.

Pascal Ullrich, Fraktionsvorsitzender der Hückeswagener CDU im Stadtrat, sprach in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein Thema an, dass ihn „umtreibt“, wie er es ausdrückte. „Es gibt bei uns in der Schloss-Stadt einige Bundesstraßen, die so etwas wie unsere Lebensadern darstellen. Aber wenn wir uns an dieser Stelle weiterentwickeln wollen, dann haben wir immer Straßen.NRW als ‚Endgegner‘“, wie es der CDU-Politiker bildreich ausdrückte. Er habe letztlich immer wieder das Gefühl, wie sich auch zuletzt beim Bauprojekt oberhalb der Bundesstraße 237 bei der ehemaligen Firma Sessinghaus gezeigt habe, dass die Stadt hier relativ handlungsunfähig sei. „Es finden Gespräche statt, das ist schon richtig, aber nicht in dem Sinne, dass wir dann auch etwas tun könnten“, sagte Ullrich.