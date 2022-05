Verkehrsunternehmen in der Region : OVAG verkauft bereits 2000 Neun-Euro-Tickets

Kundenbetreuerin Ramona Even (links) übergibt die Tickets an Geschäftsführerin Leonie Heister-Meric, die gleich für die ganze Belegschaft eingekauft hatte. Foto: OVAG

Oberberg Auch im Gebiet der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft entwickelt sich das neue Ticket zum Renner. Manche Chefs und Chefinnen kauften für ihre ganze Belegschaft ein.

Wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln geht das Neun-Euro-Ticket auch im Oberbergischen Kreis weg. Die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) hatte erst am vergangenen Samstag mit dem Verkauf des Tickets gestartet. Bereits in der ersten Woche hat das Unternehmen rund 2000 Stück der neuen Tickets verkauft.

„Bei den Kunden der OVAG kommt das Ticket sehr gut an. Viele denken beim Ticketkauf gleich an Familienmitglieder und Freunde mit“, zieht Danijel Tadic vom Marketing der Verkehrsgesellschaft eine Bilanz. Arbeitgeber könnten natürlich auch aktiv werden. So hat die Firma „Die Alternative Hauskrankenpflege Uwe Söhnchen GmbH“ mit Hauptsitz in Dieringhausen gleich die Gesamtbelegschaft mit den Neun-Euro-Tickets versorgt. Die Geschäftsführerin Leonie Heister-Meric hatte die 83 Tickets persönlich bei der OVAG erworben.