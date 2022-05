Hückeswagener Fahrradfahrer erreichen Etaples : Mit Gegenwind und viel Muskelkraft

Geschafft: Am Freitag wurden die Radfahrer am Strand von Le Touquet von den französischen Freunden im Empfang genommen. Foto: Manfred Beversdorff

Hückeswagen/Etaples Elf Hückeswagener haben die 560 Kilometer lange Strecke bis in die französische Partnerstadt mit dem Rad bewältigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Auf dem Tisch von Detlef Richelshagen stapeln sich zahlreiche Restaurant- und Hotelrechnungen. Hinter dem 67-Jährigen und zehn weiteren Mitstreitern liegt eine gelungene Fahrradtour nach Etaples-sur-Mer. Nach den aufwendigen Vorbereitungen zur Streckenführung samt Buchungen der Hotels am Ziel der sechs Etappen, folgt die Abrechnung der Kosten. „Die Tour fordert ein ordentliches Maß an finanziellem Engagement“, sagt Richelshagen. Mehr noch aber körperlichen Einsatz und Durchhaltevermögen – insbesondere bei steilen Anstiegen und starkem Gegenwind.

Sonntag vor einer Woche starteten die elf Männer bei strahlendem Sonnenschein vom Schlossplatz aus. Die Strecke führte die Gruppe zunächst bis kurz vor die niederländische Grenze nach Jülich (90 Kilometer), dann nach Maastricht in Holland (60 Kilometer) und auf der dritten Etappe in die belgische Stadt Namur (100 Kilometer). Die vierte Etappe endete in Mons (90 Kilometer), bevor am nächsten Tag die Grenze nach Frankreich überfahren wurde. Das Ziel der fünften Etappe war Arras (100 Kilometer). Am Freitag wurden die Radfahrer nach weiteren 120 Kilometern am Strand von Le Touquet von den französischen Freunden im Empfang genommen und auf den letzten sieben Kilometern bis zum Rathaus begleitet.

Info Bilder und Videos von der Radtour Trikots Für die Fahrrad-Tour nach Etaples-sur-Mer wurden mehrere Sponsoren gefunden, die das Vorhaben unterstützen. Unter anderem wurde die Tour vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds gefördert. Dadurch konnten einheitliche Trikots angeschafft werden. Videos Detlef Richelshagen ist nicht nur selbst mitgefahren, sondern hat auch die Etappen und Tagesereignisse auf der Strecke mit Videoaufnahmen dokumentiert. Zu sehen sind die kurzen Filme im Internet auf dem Youtube-Kanal „Etaples Tour 2022“.

Das Fazit der Tour: durchweg gelungen. „Das ist in erster Linie der tollen Vorarbeit in der Streckenführung zu verdanken, die Detlef geleistet hat“, sagt Mitfahrer Jürgen Dickentmann. Er ist froh und dankbar über die perfekte Planung. Auch das Wetter habe bis auf wenige Regenschauer mitgespielt. „Bei einem Regenschauer kurz vor Namur haben wir fünf Minuten unter einer Brücke ausgeharrt“, berichtet der Organisator. Die letzte Etappe startete mit Nieselregen, bevor der Wind in Nähe des Meers die Regenwolken vertrieb.

Die beiden letzten Etappen von Mons nach Arras und von dort nach Le Touquet seien die schwersten gewesen. „Es machten sich bei den Fahrern die ersten Abnutzungserscheinungen bemerkbar“, berichtet Richelshagen von einigen körperlichen Problemen. Die größte Herausforderung sei der Gegenwind gewesen. „Das ist ein echter Kampf – da muss man schon ganz schön treten“, weiß er aus eigener Erfahrung. Hinzu kamen Steigungen von bis zu 20 Prozent und Strecken aus Kopfsteinpflaster, die auch die Profi-Radsportler des Eintagesrennens „Paris-Roubaix“ über mehrere Kilometer zu bewältigen haben. „Da wird man selbst als einigermaßen guter Radfahrer ganz ruhig und weiß erst, was da geleistet wird“, zeigt sich Dieckentmann beeindruckt nach dieser Erfahrung. Viele schöne Eindrücke warteten auf der Sechs-Etappen-Tour durch vier Länder: Malerische Landschaften, entspannte Radwege entlang der Maas, historische und moderne Schiffshebewerke bis zur gigantisch großen Fläche des Hambacher-Tagebaus säumten die Fahrtstrecke. „Durch die kürzeren Tagesetappen hatte man auch noch Zeit, etwas von den Zielorten zu sehen“, sagt Dieckentmann. Unter anderem mussten am Abend die leeren Speicher der Fahrer mit Essen und Getränken wieder gefüllt werden, um am nächsten Tag wieder fit sein und Leistung erbringen zu können. Unterwegs zehrten die Fahrer von den 60 Frikadellen, die Koch Thomas Semmler vom Haus Kleineichen den Hückeswagenern mit auf den Weg gegeben hatte.

Bei der Ankunft in Etaples mussten die Radfahrer jedoch etwas länger auf das verdiente Tagesziel-Bier warten. „Da gab es doch recht viele Reden“, berichtet Richelshagen und lacht. Dafür wurden die Radfahrer von den Gästen der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft, ihren Ehefrauen, einer Blaskapelle und der Folkloregruppe „Les Bon Z’Enfants“ gebührend begrüßt.