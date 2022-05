Rätselpfad Wildpflanzen : Handlicher Flyer als Bestimmungshilfe

Oberberg Der Oberbergischen Kreis, die Biologische Station Oberberg und die Illustratorin und Biologin Rita Lüder haben gemeinsam einen handlichen Flyer als Bestimmungshilfe von Pflanzen veröffentlicht.

Wenn Pflanzen und Tiere in der Landschaft verschwinden, sind sie meist auch schnell aus dem Bewusstsein der Menschen. Der „Rätselpfad Wildpflanzen zum Genießen und ihre giftigen Doppelgänger“ will dieser Entwicklung entgegenwirken. Der Oberbergischen Kreis, die Biologische Station Oberberg und die Illustratorin und Biologin Rita Lüder haben gemeinsam einen handlichen Flyer als Bestimmungshilfe veröffentlicht.

Das Interesse an regionaler und gesunder Ernährung ist mittlerweile groß – und essbare Wildpflanzen rücken weiter in den Fokus. „Wieviel Essbares und Genussvolles am Wegesrand wächst, ist vielen Menschen nicht bewusst“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Von saurem, würzigem bis herbem Geschmack sei für alle etwas dabei. Einige essbare Wildpflanzen hätten allerdings ungenießbare oder sogar giftige Doppelgänger. Der Flyer zeigt auch diese im Bestimmungsweg und klärt Interessierte darüber auf.