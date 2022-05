Wetter an der Bever-Talsperre in Hückeswagen : Wupperverband plant den Sommer

Hückeswagen Talsperrenmanagement muss wegen des Klimawandels sowohl auf lang anhaltende Trockenphasen als auch auf Starkregen- oder Hochwasserereignisse ausgerichtet sein.

Gespannt blickt der Wupperverband auf den Sommer und die entsprechende Talsperrensteuerung in den warmen Monaten. „Die Talsperren des Wupperverbandes sind Multifunktionsbauwerke. Die Wupper-Talsperre – sowie die weiteren Brauchwassertalsperren am Oberlauf der Wupper – haben einerseits die gesetzliche Aufgabe, in Trockenzeiten Wasser an die Wupper abzugeben, also einen Wasservorrat für Trockenphasen vorzuhalten. Andererseits soll Stauraum frei gehalten werden, um bei starkem Regen Wasser zu puffern“, teilt der Wupperverband mit. Das Talsperrenmanagement müsse in Zeiten des Klimawandels aufgrund der gleichberechtigten Aufgaben deshalb sowohl auf denkbare lang anhaltende Trockenphasen als auch auf mögliche Starkregen- oder Hochwasserereignisse ausgerichtet sein. Das tut der Wupperverband sicher auch mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe, die sich Mitte 2021 ereignet hat und vor allem auch in Hückeswagen für erhebliche Schäden gesorgt hatte.