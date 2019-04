Konzerte und Stadtfest : Brings kommen, wenn Hückelhoven brummt

Hückelhoven Einen Überblick über die Events und Konzerte im Jahresverlauf gab Carsten Forg vom Stadtmarketing im Wirtschaftsförderungsausschuss.

Das Stadtmarketing Hückelhoven bietet in Kooperation mit der Stadt und weiteren Partnern wieder jede Menge Konzerte an. Ein Höhepunkt wird am Freitag, 6. September, der Auftritt der Kölner Band „Brings“ auf dem Rathausvorplatz sein. Bei freiem Eintritt sind die Brüder Peter und Stephan sowie deren drei Mitstreiter Open-Air auf dem Cityfest „Hückelhoven brummt!“ dabei. Am Samstag, 7. September, folge mit „Das Wunder“ eine der zur Zeit besten Deutsch-Pop-Cover-Bands, so Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH.

Schon am Samstag, 25. Mai, kommt „die singende Nussecke“ Guildo Horn vorbei. Ebenfalls Open-Air am Rathaus feiert der „Meister“ mit seiner Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ 50 Jahre Hückelhoven. Zu dieser musikalischen Feier sind bei freiem Eintritt auch alle Nicht-Hückelhovener herzlich eingeladen. Am Sonntag, 26. Mai, gibt es die große Maus-Show auf der Bühne, verbunden mit Straßentheater an verschiedenen Stellen der Innenstadt und einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag. Mitte Juli macht dann der „NEW Musiksommer“ auf dem Rathausvorplatz Station. Am Freitag, 19. Juli, heizen die bekannten DJs aus dem Haus Waldesruh in Himmerich den Tanzwütigen bei freiem Eintritt so richtig ein. Einen Tag später spielen die fünf Musiker der „Rocking Chairs“ die perfekte akustische Musik für einen lauschigen Sommerabend.