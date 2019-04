Rund ums Rathaus Hückelhoven : Gut essen und trinken an den Streetfood-Trucks

Gut essen und trinken an den Streetfood-Trucks

Hückelhoven Ein Wochenende zum Genießen: Zum „Streetfood Festival“ haben sich wieder Anbieter aus unterschiedlichen Ländern angesagt. Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet.

Die sechste Auflage des beliebten Events für alle, die gerne und ausgefallen essen, findet von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. April, am Hückelhovener Rathaus statt. Unter dem Motto „Schlemmen, was das Zeug hält“ laden die Stadtmarketing Hückelhoven GmbH und das Veranstalter-Ehepaar Beaumart aus Aachen ein komplettes Wochenende zum Verweilen und Genießen beim Streetfood Festival ein.

In Hückelhoven gehört beim Streetfood Festival zu gutem Essen und Trinken auch die Unterhaltung dazu. Die Live-Bands „Funtime“ und „Poppyfield“ sind am Samstag ab 17.30 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr vor Ort und heizen auf der Bühne am Rathaus ein.