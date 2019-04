Zeugen gesucht: Fahrmanöver eines Autos bringen Radfahrer in Gefahr

Hückelhoven Ein Golf-Fahrer hat am Sonntagmittag einen Radfahrer mehrfach in Bedrängnis gebracht, indem er gefährliche Fahrmanöver initiierte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei berichtete von Fahrmanövern eines Golf-Fahrers, die einen Radfahrer in Gefahr brachten. Demnach war am Sonntag ein 70-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Fahrrad gegen 11.30 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Kaphofstraße unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrbahnrand, als er ein Hupen hinter sich hörte. Als er sich umdrehte, bemerkte er zwei Autos hinter sich, die in gleicher Richtung unterwegs waren. An der Einmündung Goethestraße/Kaphofstraße zeigte der Radfahrer mit der linken Hand an, dass er links abbiegen wollte, und ordnete sich mittig auf dem Linksabbiegestreifen ein. Kurz vor der dortigen Mittelinsel fuhr ein grauer VW Golf links an dem Fahrradfahrer vorbei und scherte vor ihm wieder ein. Der 70-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sowohl der Golf-Fahrer als auch der Radfahrer bogen hintereinander nach links in die Kaphofstraße ab. An einer weiteren Mittelinsel bremste der der Fahrer sein Auto ohne erkennbaren Grund stark ab, sodass der nun hinter ihm fahrende Fahrradfahrer abermals ausweichen musste und über die Mittelinsel fuhr. Der graue Golf war mit HS-Kennzeichen ausgestattet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02452 9200.