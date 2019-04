Kosten werden auf 16,5 Millionen Euro beziffert : Bahn frei für Verbindung Linnich-Baal?

Die Kreise Düren und Heinsberg haben bereits eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Hückelhoven-Baal und Linnich erstellen lassen. Foto: Rheinische Post/Markus Werning

Hückelhoven Der Nahverkehr Rheinland (NVR) spricht sich für eine Verlängerung der Eisenbahnstrecke Düren-Jülich-Linnich (RB 21) aus. Das ist ein positives Signal für den Kreis Heinsberg. Die Reaktivierung des Streckenabschnitts zwischen Linnich und Hückelhoven-Baal rückt näher.

Die Wiederherstellung der Bahnverbindung ist für die Kreise Heinsberg und Düren von großer verkehrlicher Bedeutung. Die Verbindung auf der sechs Kilometer langen Schienenstrecke auf der noch vorhandenen Bahntrasse ist besonders für Berufspendler und Studenten wichtig: Es gäbe eine direkte Verbindung in den Raum Aachen, Mönchengladbach, Neuss und Düsseldorf. An der Bahntrasse liegen mit dem Forschungszentrum Jülich und QVC in Hückelhoven-Baal zwei der größten Arbeitgeber der Region.

Damit die Reaktivierung des Streckenabschnitts zwischen Linnich und Hückelhoven-Baal in die Tat umgesetzt werden kann, hat die Verbandsversammlung des NVR in ihrer letzten Sitzung beschlossen, den Regionalrat der Bezirksregierung Köln um Folgendes zu bitten: Der Regionalrat soll dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW vorschlagen, die Maßnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes NRW sowie in den Infrastrukturfinanzierungsplan aufzunehmen. Die Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan ist die Voraussetzung dafür, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Förderung mit Landesmitteln für das Projekt erfolgen kann.

Info Ausgleichsprogramm Rheinisches Revier Gutachten Es wurden mehrere Varianten in der Machbarkeitsstudie untersucht. Dabei schied ein Abzweig über Brachelen nach Lindern aus. Baal-Linnich ist auf der vorhanden Bahntrasse einfacher zu realisieren. Finanzierung Die Kosten des Projekts werden auf 16,5 Millionen Euro geschätzt. Die Kreise Heinsberg und Düren haben sich bereit erklärt, die Planungs- und Vorbereitungskosten der Vorplanungen selbst aufzubringen. Das Projekt selbst ist Teil der Maßnahmenliste für das Ausgleichsprogramm Rheinisches Revier.

Mit dem Lückenschluss kann im Endausbau eine zusätzliche regional bedeutsame Diagonalverbindung zwischen den beiden Hauptstrecken Köln-Aachen sowie Aachen-Mönchengladbach-Düsseldorf/Duisburg geschaffen werden. „Die Aufnahme der Streckenreaktivierung in den ÖPNV-Bedarfsplan und gegebenenfalls in den Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW wäre ein klares Signal für das Interesse an dem Projekt. Gleichzeitig würde es für uns als Aufgabenträger und für die Kreise Planungssicherheit bedeuten“, sagt NVR-Geschäftsführer Heiko Sedlaczek.

Die Kreise Düren und Heinsberg haben bereits eine Machbarkeitsstudie zu dem Thema erstellen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Kosten des Projekts geschätzt auf 16,5 Millionen Euro belaufen werden und die Maßnahme einen Nutzen-Kosten-Indikator von 3,2 hat. Dies ist eine außerordentlich positive Bewertung, teilt der NVR mit. Aufgrund der damit begründeten verkehrlichen Dringlichkeit dieser Verbindung haben sich die beiden Kreise bereit erklärt, die Planungs- und Vorbereitungskosten der Vorplanungen selbst aufzubringen. Gleichzeitig ist das Projekt Teil der Maßnahmenliste für das Ausgleichsprogramm Rheinisches Revier.

Landrat Stephan Pusch setzt sich mit seinem Amtskollegen Wolfgang Spelthahn aus Düren schon seit langem für die Reaktivierung der Strecke ein. Wenn man die Förderung des ländlichen Raums ernst nehmen möchte, müsse man die Strecken wieder nutzbar machen, argumentiert Stephan Pusch. „Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Im Übrigen auch ein Beispiel für eine gelungene interkommunale Zusammenarbeit, da wir Machbarkeitsstudie und Vorplanungen aktiv finanziell unterstützt haben. Im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier hoffe ich auf eine beschleunigte Förderung und entsprechend schnelle Umsetzung dieses wichtigen Infrastruktur-Projektes“, sagt Pusch.