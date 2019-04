Schulentwicklungsplan in der Diskussion: Zuwachs bei der Hauptschule

Schulentwicklungsplan in der Diskussion

Hückelhoven Der Schulausschuss diskutierte die Ergebnisse der kreisweiten Schulentwicklungsplanung für Hückelhoven und stellte einige Prognosen infrage.

Insgesamt gut aufgestellt sei die Stadt Hückelhoven als Schulträger mit ihrem dreigliedrigen Schulsystem plus Gesamtschule, resümierte die Verwaltung im Schulausschuss. Dort waren die Auswirkungen des kreisweiten Schulentwicklungsplans auf die Schullandschaft der Stadt Thema.

So geht der Schulentwicklungsplan von einem Anwachsen der Schülerzahlen im Gymnasium und einer Verringerung in der Hauptschule aus. Entgegen den bisherigen Anmeldezahlen zwischen rund 100 und 130 Schülern für Klasse 5 (2012-2017) geht die vom Kreis beauftragte Planungsgruppe von künftigen Anmeldezahlen zwischen 136 und 149 Schülern am Gymnasium aus. Aktuell liegen fürs neue Schuljahr 114 Anmeldungen vor. Eine Größenordnung, von der Schuldezernent Helmut Holländer und die Schulleitung auch für die Schuljahre bis 2022/23 ausgehen.