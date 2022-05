Veranstaltung in Neuss : Der Internationale Hansetag kommt nach Neuss

Neuss Konzerte, Märkte, Ausstellungen – Vertreter aus 98 Hansestädten werden in Neuss erwartet. „Umsonst und draußen“ – damit will die Stadt Neuss von Donnerstag bis Sonntag viele Menschen aus der ganzen Region zur Großveranstaltung locken.

Laut wird es an den Abenden dann vor allem auf der großen Bühne im Rennbahnpark. Dort startet das Programm mit der Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag um 19 Uhr, moderiert von RTL-Mann Wolfram Kons. Höhepunkt ab 20 Uhr: ein Open-Air-Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein . Mit Musik geht es am Freitag beim Rheinischen Abend weiter.

Ab 16 Uhr treten die Bands Rabaue, The Fantastic Company, die Räuber und Brings auf. „ESC and more“ lautet das Motto dann am Samstagabend mit den ESC-Teilnehmern Michael Schulte und Malik Harris. Am Sonntag endet der 42. Internationale Hansetag mit einer großen Abschlussveranstaltung mit Umzug und einem musikalischen Programm der Musikschule Neuss. Dabei wird dann auch die Hansefahne an die kommende ausrichtende Stadt, das polnische Torun (Thorn), übergeben.