Neues auf dem Wochenmarkt Hückelhoven : Frühlingsfest mit regionalen Produkten

Hückelhoven Bei einem Frühlingsfest präsentierten die Händler beim Hückelhovener Wochenmarkt einen erweiterten Frischebereich und Gesundes aus der Region. Auf die Einkaufenden warteten viele Sonderaktionen.

Der Frühling läutet sprichwörtlich Neuerungen ein. So auch auf dem Hückelhovener Wochenmarkt auf dem Breteuilplatz rund um das Rathaus. Dort soll das Marktbild mit verschiedenen Aktionen verschönert und Hückelhoven als Einkaufsmöglichkeit für regionale Produkte attraktiv gestaltet werden. Erste Grundsteine wurden mit dem „Frühlingsfest“ gelegt: An den Ständen der Händler warteten beim Markt am vergangenen Freitag verschiedene Angebote wie Rabattaktionen und Gewinnspiele auf die Einkaufenden. Natürlich durfte es auch an reichlichen Kostproben nicht fehlen: So hielt Obsthändler Krings selbstgemachten Eierlikör und frischgepressten Apfelsaft bereit, und beim Prümtaler Mühlenbäcker gab es neue Brotsorten zu probieren.