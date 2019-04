Neue Gags vom „Witze-Papst“ : „Ruhrpottperle“ begeistert Hückelhoven

Hückelhoven Markus Krebs stellte sein neues Programm „Pass auf… kennste den“ in der Hückelhovener Aula vor. Ein Zusatztermin ist am 28. April.

Als „Mann hinter dem Bauch“ und „Witze-Papst“ bezeichnete sich Markus Krebs selbst bei seinem Auftritt in der Aula und gab so gleich einen Einblick in sein Verständnis von Humor: Der Duisburger Komiker bediente sein Publikum mit Scherzen auf Kneipen-Niveau bis hin zu ausgefeilten Pointen.

An Hückelhoven selbst bemängelt der Duisburger, der an Karneval schon einige Male zu Gast war, nur die Gastronomie: Da er auf der Bühne eine Flasche Veltins in der Hand hielt („ein bisschen Heimat muss ja sein“), rief Krebs die Zuschauer dazu auf, auch einfach „alles, was da ist“, mit in die Aula zu nehmen – „selbst wenn ein Rausschmeißer kommt: Ihr seid doch viele“. Dass Getränke in der Halle nicht erlaubt seien, stieß bei ihm auf Unverständnis: „Was soll ich denn in Halle, ich bin doch in Hückelhoven“. Zum Schluss unter tosendem Applaus warf er seine Mütze und sein T-Shirt „als Zeichen der Ehre“ ins Publikum.