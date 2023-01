Jahrestag auch in Hückelhoven Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus

„Wir wollen mit unserem Gedenken die Erinnerung an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft aufrechterhalten, um damit eine Hilfe gegen das Vergessen zu geben und so dazu beitragen, dass sich die Schrecken der Vergangenheit nicht wiederholen“, sagt Knubben. Und deshalb soll die Gedenkveranstaltung nicht nur auf die Vergangenheit beziehen, sondern auch ein Appell an eine jede und einen jeden dafür sein, dass in unserem Land alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, politischen und sonstigen Orientierung oder ihrer Religion, friedlich und sicher leben können.