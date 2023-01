In Hückelhoven Das müssen Sie zu den Schulanmeldungen wissen

Realschule Ratheim Die Realschule Ratheim bietet von Montag, 23. Januar, bis Donnerstag, 26. Januar, Anmeldephasen und Beratung jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr an. Am Freitag, 27. Januar, ist dies von 10.30 bis 14 Uhr möglich, am Samstag, 28. Januar, von 9 bis 11 Uhr. Anmeldetermine werden telefonisch über das Sekretariat vergeben, das ist unter der Telefonnummer 02433 965050 erreichbar. Bei Fragen können sich Interessierte auch per Mail an die Schule wenden, die ist unter realschule-ratheim@gmx.de erreichbar.