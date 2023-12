Erinnerungskultur 17 neue Stolpersteine für Mönchengladbach

Ein paar seichte Klopfer mit dem Gummihammer, dann ist das Werk vollbracht: Gunter Demnig hat drei neue Stolpersteine an der Hindenburgstraße verlegt. Weitere dieser Gedenkstücke folgen innerhalb der nächsten Stunden im gesamten Stadtgebiet. 17 Stolpersteine an elf Orten setze der aus Berlin stammende Künstler am Donnerstag im Beisein von Oberbürgermeister Felix Heinrichs und weiteren Interessierten sowie Paten der jeweiligen Steine ein.