Blaulichtticker im Erkelenzer Land Mann überrascht Einbrecher in Wohnung

Einbrecher überrascht Diesen Einbruch hatte sich der Täter wohl anders vorgestellt: Ein Erkelenzer hat am Montagabend einen fremden Mann in seiner Wohnung überrascht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 17.55 Uhr in seine Wohnung am Schneller zurück, als er den Einbrecher dort vorfand. Der Täter flüchtete sofort, vermutlich ohne Beute. Er war ersten Erkenntnissen zufolge über ein Fenster gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Er war etwa 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet.