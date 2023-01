Karneval in Hückelhoven Emotionen und Wehmut in Schaufenberg

Die erste Rakete war fällig, als Trainerin Angelika Nikolay und ihre kleinen Tänzerinnen aus der Funkengarde III als fesche Piratinnen in See stachen. Das passende Bühnenbild mit Piratenschiff hatten die Eltern der Mädchen selbst gebastelt. Von der Doverener KG Tipp hatte der Frohsinn die beiden Solomariechen Michelle Schopphoven und Cheyenne Krzemyk „ausgeliehen“, als „Geschwister in der Bütt“ begeisterten Lena und Niklas Milewitsch aus Alsdorf. Die Kobbenthaler sind als Stimmungskapelle seit vielen Jahren fester Bestandteil im Programm der Schaufenberger Kappensitzung. Gewagte Akrobatik wurde von den Roten Husaren aus Kerpen-Manheim präsentiert, Büttenredner Jonas Wintz aus Eschweiler hatte als „Der Penner von nebenan“ einiges zu berichten.