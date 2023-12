Gedenken in Krefeld Bewegende Momente bei der Stolpersteinverlegung

Lore Lindenbaum hat überlebt - als einzige ihrer Familie. Denn sie war vor den Nationalsozialisten geflüchtet und hat in Großbritannien im Exil gelebt. Der vergangene Freitag war ein bewegender Tag für sie. In Krefeld wurde an der Moerser Straße 167 ein Stolperstein verlegt: eine Erinnerung an ihre Eltern Karl und Margarethe Lindenbaum und die Schwester Edith. Gefängnis. Konzentrationslager. Tod: Dieses Schicksal so vieler hatte auch Lore Lindenbaums Familie getroffen. Eltern und Schwester wurden in den Vernichtungslagern Sobibor und Auschwitz-Birkenau ermordet.