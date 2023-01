Kostümsitzung der HKG in Hückelhoven Beim jecken Finale gibt‘s stehende Ovationen

Hückelhoven · Während der Kostümsitzung der HKG in der Hückelhovener Mehrzweckhalle hagelt es Pointen. Und am Ende regnen Luftballons auf die Aktiven. In einem Programm ohne Schwachpunkte ragt eine Büttenrednerin dennoch heraus.

23.01.2023, 05:10 Uhr

Zu Gast bei der HKG in Hückelhoven waren auch Lena und Niklas aus Alsdorf – als Geschwister in der Bütt. Foto: Ruth Klapproth

Von Willi Spichartz