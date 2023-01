Zirkusshow in Hückelhoven Pepperonis und Freunde begeistern das Publikum

Sieben befreundete Jugendartistikgruppen waren nach Hückelhoven gekommen, um zusammen mit den Gastgebern ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren, das mit anhaltendem Applaus belohnt wurde. Und damit war noch längst nicht Schluss – am nächsten Tag wurden in der Turnhalle der Schule in verschiedenen Workshops Techniken verfeinert und neue Kunststücke einstudiert. Auf das Wiedersehen hatten sich die Mädchen und Jungen sehr gefreut, wie AG-Leiterin Bianca Schiff deutlich machte. „Wir sind im Laufe der Zeit zu Freunden und sogar zu einer richtigen Zirkus-Familie geworden.“ Bei freiem Eintritt – Spenden waren durchaus erwünscht – sorgten die Kinder und Jugendlichen für atemberaubende Momente in der gut besuchten Aula.