Blaulichtticker für das Erkelenzer Land Fahrt unter Alkoholeinfluss endet an Zaun

Einbruch in Doppelhaushälfte Über den rückwärtigen Grundstücksbereich drangen unbekannte Täter am Samstag, 21. Januar, zwischen 16.30 und 20.15 Uhr in ein Haus an der Brassertstraße in Hückelhoven ein. Sie durchwühlten verschiedene Räume. Es wurde Bargeld entwendet.