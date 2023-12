Kriminalität in Duisburg Keine schöne Bescherung: 15 Autos aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 20. Dezember, bis Donnerstag, 21. Dezember, mindestens 15 Autos rund um die Moerser-, Saar-, Wilhelm-, Augusta-, Mühlen-, Garten- und die Johannisstraße sowie an den Straßen Rheinanlagen und An der Bleiche aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.