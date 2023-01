Erkelenz Lambertus-Apotheke mit neuer Inhaberin

Jutta Pützhoven, die in Erkelenz auch als Moderatorin der jährlichen Benefiz-Galas des Fördervereins 12 Zylinder bekannt ist, hatte die Hirsch-Apotheke am Markt, die in Erkelenz bereits seit 1909 existiert, Ende 2016 vom mittlerweile verstorbenen Hans Kühle übernommen.