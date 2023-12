Taschendiebstahl in Korschenbroich Unbekannte entwendeten 77-Jähriger die Geldbörse

Ein Taschendiebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 21. Dezember, in der Zeit von 9.45 Uhr und 10.35 Uhr in Korschenbroich. Eine 77-jährige Dame hatte zuerst Geld an einem Bankinstitut an der Hindenburgstraße in Korschenbroich abgehoben, wie die Polizei weiter mitteilt. Im Anschluss ging sie in ein Lebensmittelgeschäft am Matthias-Hoeren-Platz einkaufen und bemerkte an der Kasse das Fehlen ihrer Geldbörse.