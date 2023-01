„Die Aktivisten verbreiten Angst“ Hitzige Bundestagsdebatte um Lützerath-Räumung

Die Debatte um den polizeilichen Großeinsatz in Lützerath hat den Bundestag erreicht: In einer von der AfD initiierten Aktuellen Stunde entflammte am Freitag eine hitzige Debatte über die Protestaktionen, bei denen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zufolge fast 500 Straftaten begangen wurden. Während die AfD von Angriffen auf den Rechtsstaat und Massenmanipulation durch Medien sprach, warfen gleich mehrere Abgeordnete den Grünen Doppelmoral vor. Regierung und Opposition stärkten unterdessen beinahe unisono der Polizei den Rücken. Zum Hintergrund: Lützerath bei Erkelenz war zuletzt in einem tagelangen Großeinsatz der Polizei gegen den Widerstand Hunderter Klimaaktivisten geräumt worden.