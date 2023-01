Erste Bilanz nach Lützerath-Räumung RWE hat Dutzende Anzeigen gestellt – Protestaktionen laufen weiter

Der Energiekonzern RWE hatte in vielen Fällen auf Anzeigen wegen Hausfriedensbruch verzichtet, damit die Räumung zügig vorangeht. Nach Angaben eines Konzernsprechers wurden insgesamt aber „Dutzende Anzeigen“ gestellt. Zuletzt in dieser Woche wegen Hausfriedensbruch gegen eine Person, die im Braunkohletagebau in einer Böschung entdeckt worden war. „Wir stellen immer wieder auch Strafanzeigen gegen Gruppen“, sagte der Sprecher. So auch am Montag wegen Hausfriedensbruch und gefährlichen Eingriffs in den Schienen- und Bahnverkehr gegen insgesamt 127 Aktivisten, die Bahngleise blockierten, die den Tagebau Garzweiler mit dem Kraftwerk verbinden. Auch wenn in Lützerath nur noch ein paar Ruinen stehen, rechnen sowohl RWE als auch die Polizei mit weiteren Aktionen der Aktivisten. „Wir bleiben wachsam“, sagt der RWE-Sprecher.