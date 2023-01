Neuerungen im Kreis Heinsberg Kardiologie stellt sich neu auf

Es tut sich was in der regionalen Kardiologie. Nicht nur in Erkelenz mit der bekannten und etablierten Facharztpraxis Brück an der Tenholter Straße, sondern generell im Kreis Heinsberg. Zu den handelnden Akteuren dabei zählt unter anderem Klaus-Dieter Winter, bis zum 31. Dezember Chefarzt der Kardiologie am Hermann-Josef-Krankenhaus.