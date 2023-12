Gegen das Vergessen Stolpersteine nun auch in Hückelhoven

Seit wenigen Tagen hat die Erinnerung an das schrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte auch in der ehemaligen Zechenstadt eine Heimat. Auf Initiative der Professoren Wolfgang Dreßen und Hubert Minkenberg und unter Teilnahme vieler Gäste baute der Künstler auf dem Gehweg an der Friedhofstraße in Baal und an der Kirchstraße in Ratheim seine markanten Stolpersteine ein. Die Stolpersteine sind von Messing überzogene Betonsteine, auf denen Informationen über das Schicksal einer Person enthalten sind, die während des Holocaust verfolgt und getötet wurden. An der Friedrichstraße 13 erinnern die acht Steine an die Familie Simon-Kahn, an der Kirchstraße 44 soll ein Stolperstein das Gedenken an Walter Löwenstein bewahren.