Am 2. Oktober in Hückelhoven : Auftakt in die Veranstaltungsreihe Klavier entlang der Rur

Leonie Karatas zählt zu den Nachwuchshoffnungen am Klavier. Foto: „con brio“ Freunde der Kammermusik

Hückelhoven Am 2. Oktober ist die Pianistin Leonie Karatas mit dem Dirigenten Markus Huber auf der Bühne der Aula in Hückelhoven. Es wartet eine Mozart-Gala.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sommerpause ist vorbei! Kulturbegeisterte Hückelhovener können sich auf weitere Veranstaltungen der „con brio“ Freunde der Kammermusik Hückelhoven freuen. Den Auftakt macht am Sonntag, 2. Oktober, eine Mozart-Gala der Philharmonie Südwestfalen und der Pianistin Leonie Karatas und des Dirigenten Markus Huber. Dies ist zudem gleichzeitig der Auftakt der Konzertreihe Klavier entlang der Rur, die neben dem Kreis Heinsberg auch in den Kreisen Düren und Euskirchen sowie der Städteregion Aachen stattfinden. Unter diesem Namen sollen erstklassige Pianisten in die Region geholt werden, deren Konzerte die Zuschauer zu erschwinglichen Preisen genießen können. Während das Programm gemeinsam konzipiert wird, bleibt jeder Veranstalter für die Konzerte vor Ort selbst verantwortlich. „con brio“ gehört mit der VHS und der Jugendmusikschule zu den Gründern dieser Konzertreihe.

Am 2. Oktober präsentieren Solistin Leonie Karatas am Klavier und Dirigent Markus Huber um 17.30 Uhr in der Hückelhovener Aula beliebte Werke Mozarts in einer festlichen Gala. Unter anderem ertönt die Ouvertüre „Die Zauberflöte“. Der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent Daniel Barenboim bescheinigte der jungen Pianistin Leonie Karatas, als sie ihm im Alter von 14 Jahren vorspielte, eine „unerhörte Musikalität“. Heute zählt Karatas zu den großen Nachwuchshoffnungen am Klavier.

Die Philharmonie Südwestfalen trägt seit 1992 den Titel „Landesorchester NRW“. Mit Sitz in Siegen-Wittgenstein ist die Philharmonie in der gesamten Region Südwestfalen mit ihren Programmen präsent. Darüber hinaus gastiert das Orchester regelmäßig auf den Konzertpodien in der Bundesrepublik, aber auch in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Italien und Tschechien. Die Philharmonie Südwestfalen pflegt als Konzertorchester das klassische, romantische und moderne Konzert-Repertoire, hat aber auch durch eine aufgeschlossene Programmpolitik von sich reden gemacht.

Eintrittskarten kosten 20 Euro und sind im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Wild in Hückelhoven, Erkelenz und Baesweiler, bei Schreibwaren/Reisebüro Lengersdorf/Gatzos in Hückelhoven zu erwerben. Reservierungen können unter info@conbrio-hueckelhoven.de oder der Telefonnummer 02435 2840 getätigt werden. Schüler und Studenten genießen bei diesen Veranstaltungen freien Eintritt.

(mwi)