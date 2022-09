Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Diebe brechen in Bäckerei ein

Die Polizei hatte es mit einem Einbruch und einem Rollerdiebstahl zu tun. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land In Hückelhoven sind Täter in eine Bäckerei eingebrochen. Auch ein E-Roller wurde in der Stadt gestohlen. Zudem hat die Polizei bei Kontrollen in Bars zahlreiche Verstöße festgestellt.

Einbruch in Bäckerei Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 18.30 und 22 Uhr in eine Bäckerei auf der Parkhofstraße in Hückelhoven eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über einen Seiteneingang in die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie das Geschäft allerdings ohne Beute.

E-Roller gestohlen Diebe haben in Hückelhoven am Mittwochabend zwischen 18 und 18.50 Uhr einen Elektroroller gestohlen. Laut Polizei stand das Fahrzeug der Marke Segway auf der Haagstraße.

Beamte kontrollieren Bars Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben bei einer Kontrollaktion drei Bars im Kreisgebiet auf Einhaltung der Vorschriften überprüft. Die Bilanz dabei war ordentlich: Insgesamt kam es zu 34 Ordnungswidrigkeiten wegen des Rauchens in geschlossenen Räumen, vier Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Sozialversicherungsgesetz und zwei Anzeigen wegen Steuerstraftaten. In einem Lokal lag zudem keine Schanklizenz vor. Polizei und Ordnungsamt kündigten auch für die Zukunft weitere solcher Kontrollen an.

Bagger beschmiert In Erkelenz haben unbekannte einen Bagger an der Südpromenade mit Graffiti in weißer Farbe beschmiert. Wie die Polizei berichtet, muss die Tat zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 6.50 Uhr begangen worden sein.

(cpas)