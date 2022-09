Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Unbekannte scheitern mit WhatsApp-Betrug

Unbekannte Täter scheiterten mit Betrugsversuchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land In Wegberg wurde eine Frauen misstrauisch, nachdem sie Nachrichten über WhatsApp erhalten hatte. In Erkelenz musste die Feuerwehr ein Auto löschen, das aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Betrüger scheitern mit WhatsApp-Masche Eine 60-Jährige aus Wegberg hat richtig reagiert: Sie wurden stutzig, als ihr vermeintlicher Sohne per WhatsApp unter einer fremden Nummer in Chats nach Geld fragte. Die Wegbergerin erhielt am Mittwoch, 21. September, 12.52 Uhr eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Dort hieß es, dass sein Handy kaputt sei – deshalb habe er eine andere Nummer. Außerdem benötige er für eine Anschaffung einen vierstelligen Geldbetrag, er bat um eine Überweisung. Die Frau wurde misstrauisch und versuchte, ihren Sohn zu erreichen, der erklärte, sich nicht gemeldet zu haben. Die Wegbergerin erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Auto brennt am Reinhold-Klügel-Hof Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein am Reinhold-Klügel-Hof in Erkelenz auf einer Grundstückseinfahrt abgestelltes Auto am Freitag, 23. September, kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Flammen griffen nach Angaben der Polizei auf eine angrenzende Hecke über und beschädigten zudem Fenster und Rollläden eines Wohnhauses. Die Erkelenzer Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie der Brand entstanden ist. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich beim Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg, Telefon 02452 9200.

Einbruch in Ratheim Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 7.15 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Steinstraße in Ratheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Einbrecher das Haus und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

