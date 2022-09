„Korschenbroich liest“ lädt ein : Wiedersehen mit Bestsellerautoren

Korschenbroich Gleich zwei bekannte Bestsellerautoren kommen in dieser Woche zu „Korschenbroich liest“. Den Auftakt macht Tilman Röhrig, tags darauf kommt Markus Orths.

Am Donnerstag, 15. September, gastiert um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas Bestsellerautor Tilman Röhrig, der seit Jahren seine Neuerscheinungen in Korschenbroich vorstellt. Jetzt hat er einen weiteren Künstlerroman verfasst, „Der Maler und das reine Blau des Himmels“. Darin erzählt er so farbig wie leidenschaftlich die Lebens- und Liebesgeschichte von Franz Marc, jenem Maler des Expressionismus, der heute für seine blauen Pferde weltberühmt ist. Im Roman geht es allerdings keineswegs nur um das künstlerische Schaffen, sondern auch um die dramatisch-amourösen Verstrickungen seines privaten Lebens. Die Tickets kosten zehn Euro.