Klare Niederlage gegen Köln : Dämpfer für Ratheim zum Auftakt

Der VC Ratheim war chancenlos gegen MTV Köln, welches sich womöglich als Spitzenteam der Liga entpuppen könnte. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Der VC Ratheim hatte sich viel für die neue Saison vorgenommen. Der Auftakt geht jedoch verloren – was im Nachhinein aber nicht verwunderlich ist. Es gab auch positive Aspekte.

Am 1. Spieltag der neuen Oberliga-Saison wurden die Volleyballer des VC Ratheim auf den Boden der Realität zurückgeholt: Gegen die überragend spielende Mannschaft des MTV Köln hatte der VC kaum eine Chance und verlor mit 1:3-Sätzen. Die Ratheimer mussten feststellen: Gegen ein Niveau wie das der Kölner hilft auch die größte Energie und Spielfreude nicht. Der MTV Köln war einer der Unbekannten in der neuen Staffel. Auch wenn es in der Gerüchteküche schon zuvor über die Stärke der Mannschaft gebrodelt hatte, konnte der VC über die Leistung nur staunen – zumal Köln erst in die Oberliga aufgestiegen ist.

Für VC-Kapitän und Libero Markus Becker ist klar, dass der MTV ganz oben in der Liga mitspielen wird: „Wir haben ganz eindeutig mit Spitzenspielern zu tun, einige habe bereits in der 2. Bundesliga gespielt, was wir während der Partie auch gemerkt haben.“

Der VC begann das Spiel in guter Besetzung, fand aber trotzdem nicht zusammen. Im gesamten ersten Satz lief Ratheim einem Rückstand hinterher und verlor 20:25. Auch danach behielt Köln die Oberhand im Spiel, auch wenn der VC zur Mitte des Satzes mit einigen guten Abwehrreaktionen sogar ausgleichen konnte. Da die Annahme der Ratheimer wackelte, kam der MTV zwar wieder heran, der VC schaffte es jedoch, den Satz mit 26:24 denkbar knapp für sich zu behaupten.

Dieser Erfolg hätte die Truppe bestärken sollen und im dritten Satz stand es kurz 22:19 für Ratheim, laut Becker hatte der VC aber durchgehend das Gefühl, dass Köln jederzeit einen Gang hochschalten könne. „Gerade der Zuspieler der Kölner war unfassbar schnell und vermutlich der Beste der gesamten Liga“, sagt Becker, „wir konnten ihn kaum lesen und uns daher schwer positionieren.“ Umso ärgerlicher aus Sicht der Ratheimer, dass die Mannschaft einen Satzball vergab und mit 24:26 verlor. „Vielleicht hat das dazu geführt, dass danach die Luft raus war. So etwas darf uns zwar eigentlich nicht passieren, gleichzeitig ist es eben auch menschlich“, so Becker. Im letzten Satz lag der VC stets zurück und Köln beendete die Runde problemlos mit 25:17.