Programm für das zweite Halbjahr : Die Musikschule Haan hat im zweiten Halbjahr eine Menge vor

Das Multiphonic-Quartett mit Silas Kurth (Sopran-), Olivia Nosseck (Alt-), Katrin Ticheloven (Tenor-) und Luka Winkmann (Baritonsaxophon) tritt am am 16. September in Haan auf. Katrin Ticheloven ist Lehrerin an der Musikschule Haan. Foto: Multiphonic-Quartett

Haan Zwischen Mitte September und Ende Januar sind zahlreiche Konzerte im Dieker Carré geplant. Nicht nur Musikschüler geben Kostproben ihres Könnens.

Mit einem musikalischen Höhepunkt startet die Musikschule Haan nach der Sommerpause in das zweite Halbjahr. Am Freitag, 16. September, ist in der Veranstaltungsreihe „Live im Carré – The professional Line“ das „Multiphonic-Quartett“ ab 19.30 Uhr an der Dieker Straße 69 zu hören. Diesem Quartett gehört die Musikschullehrerin Katrin Ticheloven an. Das Quartett – Silas Kurth (Sopransaxophon), Olivia Nosseck (Altsaxophon), Katrin Ticheloven (Tenorsaxophon) und Luka Winkmann (Baritonsaxophon) – trat zuletzt sehr erfolgreich in der Kölner Philharmonie auf und entwickelt sich zu einem echten Highlight der deutschen Konzertszene. Eintrittskarten kosten 15 Euro (10 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre).