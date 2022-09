Konzert in Moers : Moerser Boogie Night wieder im Martinstift

Moers Virtuose Klaviermusik und pure Lebensfreude: Das ist Boogie Woogie. Am 30. September können Zuhörer davon überzeugen. Nach einer Pause kehrt die Boogie Night zurück. Wir stellen vor, was sie zu bieten hat.

Zwei lange Jahre musste das Piano schweigen, aber nun dürfen Jörg Hegemann und seine musikalischen Gäste wieder die Leidenschaft zum Boogie Woogie ausleben – bei der 16. Moerser Boogie Night am Freitag, 30. September, 20 Uhr, im Saal der Musikschule. Erstmals zu Gast in Moers ist der Straubinger Pianist Andreas Sobczyk, der von New-Orleans-Piano über Blues bis hin zum swingenden Boogie Woogie alle Facetten dieser Musik mit einer beeindruckenden Leichtigkeit beherrscht. Er wechselt sich an den Tasten ab mit dem musikalischen Gastgeber Jörg Hegemann, der seit Beginn der Konzertreihe 2012 die Zuhörer begeistert. Dazu gesellt sich der Gitarrist Rolf Marx, der schon mit Größen wie Caterina Valente und Hazy Osterwald auf der Bühne stand. Für die Begleitung am Schlagzeug sorgt Dirk Engelmeyer, der Drummer mit der bluesigen Stimme.