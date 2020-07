Hilden : Die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen sinkt

Hilden Sehr kleine Anlagen unter 4 kWp sind kaum noch wirtschaftlich zu betreiben, hat die Verbraucherzentrale NRW festgestellt. In Hilden gibt es knapp 400 Solaranlagen. Jeder kann im Solarkataster der Stadtwerke Hilden nachsehen, ob die Lage seines Hauses für Solarstrom günstig ist.

Sauberer Strom vom eigenen Dach – und dazu noch ein gutes Umweltgewissen. Das klingt verlockend. In NRW liefern bereits rund 280.000 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von knapp 5300 Megawatt erneuerbarem Strom. Peter Wobbe-von Twickel, Solarstrom-Fachmann des Kreises Mettmann, rät Hausbesitzern, über eine Solaranlage nachzudenken. Für eine Familie mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr reiche eine 50 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage (ca. 5 kWpeak) aus, um rund 40 Prozent des Verbrauchs aus selbst erzeugtem Strom zu decken.

Vor einem Kauf sollte man sich jedoch gut informieren und genau rechnen, rät die Verbraucherzentrale NRW. Sie hat rund 2100 Original-Angebote für Photovoltaik auf Privathäusern aus dem Jahr 2019 auswerten lassen. Ergebnis: . Kleine Anlagen mit vier oder sechs Kilowatt Leistung stiegen erneut im Preis (+2,7 bzw. +1,2 Prozent), während größere Anlagen günstiger wurden. „Trotz der klaren Preisrückgänge sinkt die Wirtschaftlichkeit auch der größeren Anlagen“, stellt Thomas Wennmacher fest, Experte für Finanzierungsmodelle in der Energiewende bei der Verbraucherzentrale NRW. Grund sei die regelmäßige Verminderung der EEG-Vergütung.

Für die Beispielkonstellation einer neuen 10 kWp-Anlage, die bei Inbetriebnahme im Januar 2019 noch 3,4 Prozent Rendite abwerfen konnte, ermittelten die Experten der Verbraucherzentrale NRW jetzt trotz der in dieser Leistungsklasse weiterhin sinkenden Anlagenpreise nur noch 2 Prozent Rendite.

Für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom erhält der Betreiber der Solaranlage vom Netzbetreiber (Eon, RWE, EnBW und Vattenfall) einen bestimmten Betrag, der sich nach dem Jahr der Inbetriebnahme richtet und für 20 Jahre festgelegt wird. Der Netzbetreiber gibt die ihm dadurch entstehenden Kosten jedoch an den Endkunden über die EEG-Umlage (Erneuerbare Energie Gesetz) weiter. Das bedeutet, dass jeder Stromverbraucher in Deutschland an den Kosten des Zubaus von Photovoltaikanlagen beteiligt wird. Die EEG-Umlage für das Jahr 2020 beträgt aktuell 6,756 Cent/kWh.