Kreisgesundheitsamt Mettmann : Das Corona-Testergebnis gibt es per App

Kreis Mettmann Getestet wird weiter in den beiden Zentren in Hilden und Ratingen. Die Zahl der Infizierten ist seit Montag auf 136 gesunken. Der Kreis hat aber weiter mit 24,1 landesweit den höchsten Inzidenzwert.

Andreas Buchwald erklärt, wie das Ganze funktioniert: „Jeder Proband, der in den Corona-Praxen und den Probeentnahmestellen oder von den mobilen Teams getestet wurde, erhält einen dem Test zugeordneten einmaligen QR-Code, mit dem er in den Google- oder Apple-Appstores die App herunterladen kann. Mit demselben QR-Code kann er dann in der App sein Testergebnis abrufen. Angezeigt wird, ob der Test positiv oder negativ ausgefallen ist oder ob er noch in Bearbeitung ist. Auch die automatische Ergebnis-Übermittlung per Push-Benachrichtigung ist möglich. Das alles geschieht natürlich komplett datenschutzkonform.“

Seit Montag ist die Zahl der Infizierten im Kreis auf 136 gesunken. Davon leben in Erkrath 5 (minus 1), in Haan 2 (minus 1), in Heiligenhaus 5 (minus 1), in Hilden 14 (minus 1), in Langenfeld 16 (minus 6), in Mettmann 1, in Monheim 30 (minus 3), in Ratingen 13, in Velbert 49 (minus 4)und in Wülfrath 1. Der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen gab, sank um 0,4 Punkte auf 24,1. Damit steht der Kreis Mettmann nach wie vor auf dem unrühmlichen Spitzenplatz in Land.