Klimaschutz in der Kalkstadt : Watt-Wette: Stadt will Wülfraths Photovoltaik-Leistung verdoppeln

(RP) Wülfrath setzt sich ein ambitioniertes Ziel: Innerhalb der nächsten Jahre soll die im Stadtgebiet ausgebaute Photovoltaik-Leistung verdoppelt werden. Hintergrund dieser Zielsetzung ist die Teilnahme an einem bundesweiten Städte-Wettbewerb, der von Umweltschützern, darunter verschiedenene Fridays-for-Future-Gruppen, ins Leben gerufen wurde. Der sogenannte Wattbewerb endet automatisch, wenn die erste Großstadt ihre installierte PV-Leistung verdoppelt hat und es gewinnt die Stadt, die seit dem Start den größten Zubau der PV-Leistung pro Einwohner erreicht hat. Derzeit sind auf Wülfrather Stadtgebiet 349 Anlagen mit einer Bruttoleistung von 4500 kW verbaut. „Das Interesse an der Errichtung solcher Anlagen ist zurzeit groß, da sie in den meisten Fällen wirtschaftlich sehr interessant sind. Durch die steigenden Strompreise wird sich die Wirtschaftlichkeit künftig noch weiter verbessern“, unterstreicht Wülfraths Klimaschutzmanager Gerd Schlüter. Durch die Teilnahme an dem Wettbewerb soll weitere Aufmerksamkeit für das Thema gewonnen werden.