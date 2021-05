Nachhaltigkeit in Kleve : Finanzamt und Kreispolizei erhalten Photovoltaikanlagen

Kleve Der Photovoltaik-Strom beider Anlagen würde genügen, um rund 25 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Der Ökostrom soll fast ausschließlich den Behörden mit ihren rund 300 Beschäftigten im Finanzamt Kleve und den 250 Beschäftigten in der Kreispolizeibehörde Kleve zugutekommen.

Zukünftig erhalten in Kleve das Finanzamt und die Kreispolizeibehörde den Strom für Teile ihres Eigenverbrauchs direkt von ihren Dächern. An den beiden Behördengebäuden installierte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) insgesamt 310 Solarmodule mit einer Spitzenleistung von mehr als 100 Kilowatt-Peak (kWp) aus beiden Anlagen zusammen. Im Jahr können so mehr als 100.000 Kilowattstunden (kWh) Strom produziert werden. Ein Beispiel zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht circa 4000 kWh im Jahr. Der Photovoltaik-Strom beider Anlagen würde also genügen, um rund 25 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen.