Hilden/Haan : Stadtradeln ist gesund und hilft dem Klima

Auf in den Sattel: Die Städte Haan und Hilden laden ihre Bürger ein, drei Wochen lang das Auto stehen zu lassen und dafür das Fahrrad zu nutzen. Foto: Stadt Hilden

Hilden/Haan Die eigentlich für Mai geplante Klimaschutzaktion wird vom 6. bis 26. September 2020 im Kreis Mettmann nachgeholt. In Hilden haben sich schon zwölf Teams angemeldet. 2019 war Haan Spitze.

Aufs Fahrrad umsteigen und das Klima schützen – auch in diesem Jahr nehmen die Städte Hilden und Haan am Stadtradeln teil. Ursprünglich war das Stadtradeln für Mai geplant. Aufgrund des Lockdowns im März und der damals noch nicht absehbaren Entwicklung der CoronaPandemie einigten sich der Kreis und alle kreisangehörigen Städte darauf, zunächst abzuwarten. Da mittlerweile Lockerungen in Kraft getreten sind, viele Menschen auch aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt mit dem Rad fahren und die Aktion im virtuellen Team durchführbar ist, wird das Stadtradeln im Kreis Mettmann nun vom 6. bis 26. September 2020 nachgeholt.

In den drei Wochen im September sind wieder alle Haaner eingeladen, sich am Stadtradeln zu beteiligen und die Aktion zu einem weiteren Erfolg zu führen, denn von Jahr zu Jahr beteiligen sich mehr Radlerinnen und Radler. Das zeigt, dass Alternativen zum motorisierten Individualverkehr vor allem auf kurzen Strecken immer stärker genutzt werden.Teilnehmen kann jeder Bürger und außerdem alle, die in Haan arbeiten, einem Haaner Verein angehören oder zur Schule gehen. Sie können ein Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. Ab sofort können sich alle Stadtradlerinnen und Stadtradler auf der Homepage www.stadtradeln.de/haan für den Aktionszeitraum 2020 anmelden.

Auch Hilden wirbt für mehr Fahrradfahren im Alltag. Zwölf Hildener Teams sind bereits angemeldet. Mitmachen kann jede Person, die in Hilden lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Mitglied in einem Verein ist. Voraussetzungen für die Teilnahme sind lediglich ein Fahrrad und die Anmeldung unter www.stadtradeln.de. „Hilden im Kreis Mettmann“ als Kommune wählen und sich einem bestehenden Team anschließen. Oder aber mit dem Kollegium, dem Freundeskreis oder der Familie eine neue Mannschaft gründen. Anschließend losradeln und die Radkilometer online eintragen. Menschen, die es lieber analog mögen, können sich nach vorheriger telefonischer Anmeldung (02103 72-109) ab dem 07.09.2020 einen entsprechenden Handzettel an der Infothek des Rathauses, Am Rathaus 1, abholen.

„Jeder Kilometer, der mit dem Drahtesel statt mit dem Auto zurückgelegt wird, spart CO2; egal, ob beim Pendeln, zum Einkaufen oder im Urlaub, ob in Hilden oder anderswo, ob der Tachostand zehn oder 100 Kilometer anzeigt“, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings. „Lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.“

Hilden biete gute Bedingungen, um aufs Fahrrad umzusatteln. Bei einer Gesamtfläche von gerade einmal 26 Quadratkilometer umfasst das Radverkehrs-Netz über 100 Kilometer. „Viele Strecken, die wir in der Stadt zurücklegen, sind nur zwei bis drei Kilometer lang. Das sind Wege, die fürs Fahrrad wie geschaffen sind“, unterstreicht Birgit Alkenings.

Alle Informationen auf einen Blick gibt es unter www.stadtradeln.de/hilden. Ansprechpartner bei Fragen ist Harald Noubours vom Team Bürgermeisterbüro: 02103 72-109, hilden@stadtradeln.de.